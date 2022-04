PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 26 avril – ATP Estoril

Mon pronostic : Korda bat Herbert et plus de 20,5 jeux dans le match (2.20)

Voilà un duel plus serré qu’il n’y parait. Sebastian Korda, bien que très largement favori, est une véritable énigme pour moi. L’Américain fait, en effet, toujours preuve d’une certaine irrégularité, capable de trous d’air comme de très belles performances, à l’image de sa victoire contre Carlos Alcaraz à Monte Carlo. Le trente-septième joueur au classement ATP est en quête d’un statut de tête de série à Roland Garros et devra pour cela gagner en constance. En face, Pierre-Hugues Herbert n’est pas dans une forme optimale mais peut se montrer très dangereux si les conditions lui permettent. Le jeu complet du Français pourrait ainsi déstabiliser son adversaire du jour et le pousser jusque dans ses derniers retranchements. Je pense toutefois que Korda devrait s’imposer sur la longueur et vous propose donc d’ajouter plus de 20,5 jeux dans le match. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.20).

Pariez sur Herbert – Korda ici !