PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 26 juillet - ATP Umag

Mon pronostic : Wawrinka bat Misolic en 3 sets (3.40)

Stan Wawrinka s'est fait sorti dès le deuxième tour à Gstaad, mais il a gagné le tournoi en double avec son copain Dominic Stricker. Malgré la petite déception dans le tableau simple, il a terminé la semaine sur une bonne note avec un trophée, qui a dû lui faire énormément de bien au moral. À 38 ans, le Suisse en a encore sous la raquette, comme lors du dernier Wimbledon où il s'est incliné au troisième tour face au futur finaliste, Novak Djokovic. De l'autre côté, je me méfie beaucoup de Filip Misolic, qui peut poser d'énormes problèmes à Stan. Lors des qualifications à Roland-Garros, il avait battu Enzo Couacaud après avoir été mené 1 set à 0 et 0-5 dans le deuxième, après une formidable remontée. C'est un guerrier en pleine progression. L'Autrichien a également réussi à prendre un set à Musetti lors du quart de finale à Bastad, il y a quelques jours. De plus, depuis Wimbledon, le 129e mondial a 80% de victoires sur terre battue, ce qui fait de lui un sérieux adversaire. Ce match risque d'être difficile pour Wawrinka, que je vois tout de même s'imposer en trois sets.

