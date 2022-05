PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 26 mai – Roland Garros

Mon pronostic : Cornet bat Ostapenko (2.75)

Programmée en « night session », cette rencontre promet donc d’être explosive. Alizé Cornet joue peut-être son dernier Roland Garros et c’est une formidable opportunité d’évoluer ce soir, sur le court Philippe Chatrier. L’ambiance pourrait avoir son importance et la Française va adorer être poussée par tout un stade. Très convaincante contre Doi, Alizé sait se sublimer en Grand Chelem. On l’a vu en début d’année à l’Open d’Australie. Ostapenko a été parfaite pour son entame de tournoi en mettant trente-huit coups gagnants face à Bronzetti. Cependant elle pourrait ne pas supporter l’ambiance « Fed Cup » de ce soir et craquer. C’est pourquoi je veux tenter le coup de la victoire de Cornet pour une cote de 2.75 !

Pariez sur Cornet - Ostapenko ici !