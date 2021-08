PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 27 août Qualifications US Open

Mon pronostic : Quentin Halys s’impose contre Ernests Gulbis (1.92).

Voilà un match intéressant avec un ticket pour l’US Open à la clé ! Quentin Halys a vraiment quelque chose à tenter ce soir. Le Français arrive toujours à tirer son épingle du jeu dans les qualifications de grand chelem. Il en connaît parfaitement les enjeux, tant sur le plan sportif qu’économique. De plus, il m’a fait forte impression au premier tour en s’imposant très facilement contre Samir Banerjee, vainqueur de Wimbledon chez les juniors. Sa méforme de ces dernières semaines semble bien derrière lui aujourd’hui. En face, c’est une bonne surprise de voir Gulbis à ce stade de la compétition. Cependant je le trouve assez limité physiquement. Il ne parvient pas à retrouver son niveau qui lui a permis d’atteindre les demi-finales de Roland Garros en 2014. Le coup droit du Letton est devenu une véritable lacune et ne lui permet plus de faire des différences. C’est pourquoi je le vois s’incliner contre le Français. Un pari qui vous permet de doubler votre mise (2.00).

