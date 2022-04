PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 avril – ATP Estoril

Mon pronostic : Cuevas bat Verdasco (1.82)

C’est un duel de doyens qui a lieu au Portugal aujourd’hui. Pablo Cuevas a remporté sept de ses neuf derniers matches depuis Indian Wells et prouve qu’il faut toujours compter sur lui cette année. L’Uruguayen a réalisé de belles performances en qualifications à Estoril et nous montre ainsi qu’il n’a pas perdu en régularité. En face, Fernando Verdasco enchaîne les rencontres. L’espagnol, qui continue ce tournoi en tant que lucky loser, n’a pas perdu la flamme et tire sur la corde jusqu’au bout. A 38 ans, il est cependant bien plus emprunté physiquement et n’arrive plus à cumuler les succès sur le circuit professionnel. Je ne le vois pas tenir face à la constance de son adversaire du jour. C’est pourquoi je miserais sur une victoire de Cuevas. Un pari coté à 1.82.

