PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 juillet ATP Atlanta

Mon pronostic : Uchiyama bat Paire (2.25)

Benoît Paire va mieux avec cinq victoires sur ses huit derniers matches. Si l’on regarde ses deux dernières défaites, le Français n’a pas à rougir. Il s’est incliné face à Ruud et Delbonis en trois manches. Lorsque tout va bien dans sa vie personnelle, Benoît est un joueur très dangereux. Il a décidé d’aller tôt aux Etats-Unis pour la tournée américaine. Là-bas il n’y a pas de quarantaine et cela lui convient parfaitement. Cependant il a pris l’avion tard et j’ai peur qu’il ne fasse pas long feu ici à Atlanta. Le Japonais ne réalise pas une grande saison mais devrait profiter des conditions défavorables pour le Français. C’est pourquoi je vous propose la victoire d’Uchiyama pour une cote de 2.25 !

