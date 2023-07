PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 27 juillet - WTA Lausanne

Mon pronostic : Teichmann bat Cornet en 3 sets (3.75)

Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état de forme d'Alyzée Cornet. Elle s'était blessée à Wimbledon, elle a beaucoup donné en Hopman Cup puisqu'elle a joué sur le tableau simple et mixte avec Richard Gasquet. J'ai peur qu'elle ait laissé beaucoup de forces dans ces matchs, et que ce soit la rencontre de trop. Au tour précédent, elle a battu la Suisse Golubic en trois sets après plus de 2h de jeu, et je pense que ça peut laisser des traces. De l'autre côté, Jil Teichmann est une fille solide qui joue un très beau tennis. De plus, elle est à domicile, donc elle aura le soutien du public. Certes, la Française l'avait battu lors de leur seule confrontation en 2018, mais c'était il y a cinq ans. Cette fois, je pense que Teichmann prendra le dessus sur Cornet.

Si vous voulez vous couvrir, vous pouvez jouer le trois sets sans donner de vainqueur (2.30)

