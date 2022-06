PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 juin – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Halys bat Paire en trois ou quatre manches (1.54)

Comment va se comporter Benoit Paire ? Il nous a laissé un élément de réponse à Roland Garros lorsqu’il a déclaré que Wimbledon était la plus grande exhibition du monde suite à la décision de l’ATP de n’attribuer aucun point. Le Français n’est donc pas franchement motivé pour aller très loin et cela a pu se remarquer avec sa préparation très particulière et ce Challenger de Milan disputé sur terre battue la semaine dernière lors duquel il a abandonné. Quentin Halys a donc un très bon coup à jouer pour passer un tour en Grand Chelem. Lui va se donner à fond. Cela est toujours bon pour la confiance. Je le vois s’imposer en trois ou quatre sets pour une cote de 1.54 !

