PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 mai – Roland Garros

Mon pronostic : Parry bat Stephens (2.65)

Diane Parry a confirmé son exploit du premier tour sur Krejcikova, la tenante du titre, en s’imposant contre Osorio. C’était peut-être une victoire encore plus difficile à aller chercher pour la jeune française. Elle est tout à fait capable d'obtenirun autre succès de prestige aujourd’hui face à Sloane Stephens. L’Américaine reste quand même solide et a toujours bien réagi lors de la perte du premier set lors de ses deux précédents matches. Ses deux seuls succès sur ocre cette saison après quatre revers. Je pense réellement que Diane Parry peut le faire et qu’il faut tenter cette belle cote pour avoir une Française en deuxième semaine.

