PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 avril ATP Estoril

Mon pronostic : victoire de Herbert face à Simon (1.65)

Duel entre Français pour ce premier tour à Estoril ! Gilles Simon a très peu joué cette saison et n’a gagné que deux matches sur les sept qu’il a disputés. Evidemment ce n’est pas bon du tout et Gilles ne semble pas être totalement impliqué dans cette saison très particulière. Il a tout de même connu un succès sur terre à Cagliari contre Travaglia mais il y a plus de confiance chez Pierre-Hugues. Même l’ocre n’est pas sa surface de prédilection, il a gagné contre Nagal à Barcelone avant de s’incliner logiquement face à David Goffin. Cette saison il a atteint la finale à Marseille qu’il a perdu face à Medvedev en trois sets. C’est pourquoi je pense que Herbert va l’emporter face à Simon. Difficile de prédire le scénario de cette rencontre. C’est pourquoi je me contenterais d’un pari sec à 1.65 !



