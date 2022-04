PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 28 avril – ATP Estoril

Mon pronostic : Gasquet s’impose face à Dellien (2.20)

C’est un duel très équilibré aujourd’hui sur les courts d’Estoril. Richard Gasquet nous a montré de très belles choses face à Tommy Paul au tour précédent. Cette victoire surprise mais surtout solide face au trente-quatrième joueur mondial me fait croire aux chances du Français aujourd’hui. Dans un tournoi qu’il affectionne et qu’il a déjà remporté en 2015, je pense qu’il a tout pour venir à bout de Hugo Dellien cet après-midi. Le Bolivien est un bon joueur sur terre battue mais n’a pas une palette de jeu complète, s’appuyant principalement sur la dimension physique. Avec un jour de repos en moins pour lui, je ne le vois pas tenir sur la longueur face à la technique de Gasquet. C’est pourquoi je miserais sur un succès du Français. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.20).

Pariez sur Gasquet – Dellien ici !