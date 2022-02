PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 février - WTA Lyon

Elsa Jacquemot bat Stefanie Voegele (2.65) !

La jeunesse face à l’expérience. La Française, 239e mondiale, est certes beaucoup moins bien classée que la Suissesse, 144e, mais elle jouera chez elle à Gerland. Elle a reçu une invitation, elle est née ici et sera extrêmement motivée. Elle a été numéro 1 chez les juniors. C’est plus compliqué c’est vrai chez les seniors, mais n’oublions pas qu’elle est très jeune, pas encore 19 ans. Elle était 545e l’an dernier, et a quand même beaucoup progressé depuis qu’elle a quitté Lyon pour rejoindre l’académie Mouratoglou dans le sud de la France. Voegele a beaucoup plus de certitudes sur le circuit, mais elle a dû passer par les qualifs ici. Et la fraicheur et l’insouciance de la Française peuvent faire la différence. Elles ne se connaissent pas puisque ce sera leur premier face-à-face. Donc pour toutes ces raisons, je joue la grosse cote et la victoire de la jeune Lyonnaise pour la cote magnifique de 2.65 !

