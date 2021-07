PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 28 juillet ATP Atlanta

Mon pronostic : Jordan Thompson bat Peter Gojowczyk (1.66) !

Jordan Thompson est dans le dur depuis quelques années. Son bilan en 2020 est très mitigé (12 succès et 13 défaites) et son année 2021 l'est tout autant pour le moment. Malgré tout, l'Australien semble revenir en forme ces derniers mois avec deux quarts de finale à Majorque et Los Cabos, une demi-finale à Newport et un honorable troisième tour à Wimbledon. Pour son entrée en lice à Atlanta, il a créé la sensation en écartant Lloyd Harris et se retrouve opposé à l'Allemand Peter Gojowczyk pour le deuxième tour, un joueur de 32 ans issu des qualifications qui a du mal à exister dès qu'il intègre le tableau principal. C'est pourquoi je vous propose de partir sur la victoire de Jordan Thompson contre Peter Gojowczyk (1.66).

Pariez sur P. Gojowczyk - J. Thompson ici !