PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 juillet - ATP Hambourg

Mon pronostic : Van Assche prend un set à Zverev (2.10)

Le style de jeu de Zverev va plutôt convenir à Luca van Assche. Je pense que ça va être une bagarre de fond de court sans trop de changements de rythme, et à ce petit jeu, le Français a des arguments. On a pu le voir face à Davidovitch Fokina, il y a quelques jours, mais également face à Djokovic, en avril. Et tenir tête au n°2 mondial, ça donne de la confiance. De l'autre côté, j'ai l'impression que Sacha Zverev a de plus en plus de mal à supporter la pression de jouer à domicile. Dans sa ville natale, à Hambourg, il veut briller, mais je ne suis pas sûr qu'il soit armé psychologiquement pour répondre au Français. Il doit également gérer son affaire d'ordre privé, ce qui ne lui permet pas d'être concentré à 100% sur le tennis. Pour cette rencontre, je pense que van Assche peut lui piquer un set, voire remporter son duel (4.80). Je veux tenter le gros coup.

