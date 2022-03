PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 28 mars – ATP

Mon pronostic : Kecmanovic bat Korda (1.86)

C’est un duel serré entre deux joueurs très talentueux ! Sebastian Korda s’est qualifié miraculeusement au tour précédent après avoir été très moyen face à Albert Ramos-Vinolas. S’il a su trouver les ressources mentales pour s'en sortir, on sent que sa défaite face à Rafael Nadal à Indian Wells lui reste en tête. Alors qu’il avait doublement breaké l’Espagnol et servait pour le match, le jeune américain s’est effondré pour finalement s’incliner. Encore un peu fragile mentalement, ce match face à Miomir Kecmanovic s’annonce compliqué. Le Serbe est un joueur complet, dont les coups font très mal à ses adversaires. Avec une qualité technique extraordinaire, le quarante-huitième mondial fait, de plus, preuve d’une réelle solidité sur le plan mental. Il a ainsi tout ce qu'il faut pour devenir l’un des meilleurs joueurs du circuit. Je vous propose donc de miser sur sa victoire. Un pari coté à 1.86.

