PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 29 avril – ATP Estoril

Mon pronostic : Gasquet s’impose face à Baez (2.20)

Richard Gasquet commence à se plaire dans son rôle d’outsider. Le Français vient de réaliser deux belles performances contre Tommy Paul et Hugo Dellien et continue de gagner en confiance à Estoril. Avec des conditions de jeu qu’il affectionne particulièrement, le quatre-vingtième joueur mondial peut continuer sur sa lancée et espérer grimper encore au classement ATP. Ça ne sera pas facile face à Sebastian Baez. Le jeune Argentin aime aussi jouer avec du vent. Très rapide, il possède en plus un coup fantastique qui peut faire mal à n’importe quel adversaire. Je pense cependant que l’expérience de Richard devrait lui donner l’avantage sur la longueur. Je vous propose donc de miser sur sa victoire (2.20). Pour les plus joueurs, je vois même une rencontre en trois sets pour faire monter la cote à 5.10 !

Pariez sur Gasquet – Baez ici !