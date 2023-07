PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 29 juillet - ATP Hambourg

Mon pronostic : Fils bat Zverev (3.45)

Arthur Fils était "on fire" face à Casper Ruud avec une victoire sèche (6-0, 6-4). Il s'agit de la plus belle performance de sa carrière et lui même n'en revenait pas. Le plus dur sera de confirmer aujourd'hui pour se hisser en finale. Zverev joue extrêmement bien sur terre battue. Il a atteint le dernier carré à Roland-Garros et ici, à Hambourg, il vient de sortir Luca Van Assche. L'Allemand va évoluer devant son public et a, surtout, l'avantage d'avoir cette expérience supplémentaire qui peser lourd dans ce match face au tout jeune Français d'à peine 19 ans. Cependant, je pense qu'Arthur Fils est capable de créer un nouvel exploit. L'heure est peut-être venue pour lui de passer un cap décisif. Je vous propose de prendre le risque de miser sur sa victoire pour une cote de 3.45 !

Pariez sur Fils - Zverev ici !