PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 29 juin – ATP Wimbledon

C’est une rencontre qui est particulièrement difficile à lire entre deux joueurs qui s’affrontent pour la première fois. Quentin Halys a mis du temps à se lancer face à son compatriote Benoit Paire au tour précédent. Après la perte du premier set, il est parvenu à retourner la situation, bénéficiant surtout de la faille psychologique de son adversaire, qui traverse une période difficile et qui a laissé ce duel totalement lui échapper. Il n’empêche que Halys peut espérer faire un résultat aujourd’hui, surtout s’il continue de servir aussi bien. Car c’est sur cet aspect-là qu’il peut mettre Nikoloz Basilashvili en difficulté. Le Géorgien vit une année compliquée et n’a plus remporté deux matches de suite depuis le tournoi de Doha, en février. Il lui aura fallu près de trois heures pour écarter Rosol au tour précédent, après avoir été mené un set à zéro puis 2-1. Mais il aura, à coup sûr, plus de répondant que Paire. S’il n’a pas la palette la plus complète, le vingt-sixième joueur mondial bouge bien et tape surtout très fort. Dans un duel qui promet une nouvelle fois de faire durer le plaisir, je vous propose de miser sur un succès de Basilashvili (1.72).

