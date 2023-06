PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 29 juin – WTA Eastbourne

Mon pronostic : Garcia bat Kasatkina (1.86)

Caroline Garcia a été impériale face à Bogdan en s’imposant en deux sets. L’adversité va monter d’un cran aujourd’hui avec Daria Kasatkina. La Russe est 11e à la WTA et vient de sortir Pliskova après avoir éliminé Kalinina. Elle est capable de très bien jouer sur gazon. Elle avait atteint les quarts de finale de Wimbledon en 2018 et la finale de Birmingham trois ans plus tard. Depuis cette rencontre perdue face à Ons Jabeur, Kasatkina n’a pas été capable d’enchaîner plus de deux victoires d’affilé sur herbe. Il y a tout juste un an, Caroline Garcia remportait le tournoi de Bad Homburg, ce qui allait lancer sa formidable seconde partie de saison. Je la crois capable de l’emporter aujourd’hui pour ce quart de finale même si cela sera compliqué. Je tenterais même sa victoire en trois manches pour quadrupler la mise !

Pariez sur Kasatkina – Garcia ici !