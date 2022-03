PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 29 mars – ATP

Mon pronostic : Alcaraz s’impose face à Tsitsipas et plus de 22,5 jeux dans le match (2.70)

C’est un bien beau duel que nous offrent ces huitièmes de final du tournoi de Miami. Carlos Alcaraz ne cesse d’impressionner. A seulement dix-huit ans, l’Espagnol bluffe absolument tout le monde et reste sur une dynamique incroyable. Il n’a, en effet, perdu que deux de ses seize dernières rencontres sur le circuit ATP, face à Berrettini et Nadal, deux adversaires contre lesquels il a réalisé un match fantastique. Le seizième joueur mondial possède une formidable variété de jeu et a le potentiel pour gagner très tôt un tournoi du Grand Chelem. Son adversaire du jour, Stefanos Tsitsipas, est évidemment un gros morceau. Le cinquième joueur au classement ATP a l’expérience qui parle pour lui mais est en deçà de ses capacités depuis le début de l'année. S’il va évidemment proposer une réelle bataille et pourquoi pas même remporté un set, je ne le vois pas tenir sur la longueur. Je miserais donc sur une victoire de Carlos Alcaraz avec plus de 22,5 jeux dans le match. Un pari coté à 2.70.

