PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 29 mars – Masters 1000 Miami

Mon pronostic : Alcaraz bat Fritz et un tie-break dans la rencontre (3.00)

La saison de Carlos Alcaraz est tout bonnement impressionnante. L’Espagnol a disputé trois tournoi avant Miami pour deux titres et une finale perdue à Rio. Il vient tout juste de remporter Indian Wells et a sorti Bagnis, Lajovic et Paul sans trembler. Qui plus est, Alcaraz, doit aller au bout pour conserver sa place de numéro un mondial. Cela passe donc par une victoire face à Taylor Fritz, qu’il n’a jamais rencontré. L’Américain a un gros niveau de jeu comme il l’a démontré contre Nava, Shapovalov et Rune. Il va être surmotivé à l’idée de défier l’Espagnol. Même si je le vois perdre, je pense qu’il peut tenir la dragée haute à son adversaire en disputant un tie-break. Un pari qui pourrait vous permettre de tripler la mise !

Pariez sur Alcaraz – Fritz ici !