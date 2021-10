PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 29 octobre – ATP Vienne

Mon pronostic : Sinner bat Ruud en deux manches (1.90)

On peut le dire, Ruud n’est plus seulement un joueur de terre battue, n’en déplaise à Nick Kyrgios. Alors oui, le Norvégien a remporté la majorité de ses points sur ocre mais il a prouvé, avec notamment un titre à San Diego, qu’il pouvait très bien jouer sur dur. Il est en quart de finale ici à Vienne en indoor après avoir éliminé Harris et Sonego. Cette fois la marche est beaucoup plus haute. Jannik Sinner est un monstre sur cette surface et il est quasiment irrésistible. Il a martyrisé le géant Opelka au premier tour avant de se défaire très facilement du local, Dennis Novak. Il n’a pas perdu un set. Je pense que cela va continuer et qu’il va rejoindre les demi-finales en s’imposant en deux manches face à Ruud. Un pari intéressant coté à 1.90 !

