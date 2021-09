PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 29 septembre ATP San Diego

Mon pronostic : Lloyd Harris bat Diego Schwartzmann (2.00) !

Beau duel en perspective à San Diego entre Lloyd Harris, trente-deuxième joueur mondial, et Diego Schwartzmann quinzième du classement ATP. Le Sud-Africain s'est montré très performant à l'US Open en atteignant les quarts de finale avant de céder face à Alexander Zverev. L'Argentin, lui, doit se remettre d'une humiliation : défaite en Coupe Davis contre un joueur biélorusse qui n'est même pas classé. Je m'attends à une belle bataille et j'ai envie de mettre une pièce sur la victoire d'Harris qui sera avantagé par la surface et par les conditions de jeu. Pari qui vous permet de doubler votre mise !

