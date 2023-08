PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 août – ATP Washington

Mon pronostic : Monfils bat Griekspoor (2.00)

Un an après, Gaël Monfils a enfin réussi à enchaîner deux victoires consécutives ! Après un premier tour bien négocié contre Fratangelo, le Français a sorti Alexander Bublik pour cette deuxième rencontre. Même s’il a eu du mal à conclure ce match, « la Monf’ » était bien au-dessus du Kazakhstanais. Il a donc pris une bonne dose de confiance mais le niveau va s’élever aujourd’hui. Tallon Griekspoor est un très bon joueur qui a remporté deux tournois cette année. Le premier à Pune puis récemment, sur herbe, chez lui à Hertogenbosch. Cependant, Gaël me semble bien physiquement et retrouve un bon niveau. Je pense qu’il peut encore passer un cap dans son jeu et venir à bout du Néerlandais pour doubler la mise !

