PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 février – ATP Montpellier

Mon pronostic : Monfils remporte le premier set 7-6, 7-5 ou 6-4 contre Ymer et gagne le match (2.95)

Gaël Monfils est de retour à la compétition après son Open d’Australie réussi. Profitant de l’absence de Novak Djokovic dans sa partie de tableau, le Français est allé jusqu’en quart de finale où il a été battu par Berrettini en cinq manches. Il a certainement demandé à jouer le plus tard possible son premier match ici, à Montpellier. Il a pu se reposer mais attention tout de même à son début de match face à Ymer. Le Suédois vient d’éliminer Corentin Moutet en deux sets. A Adelaïde il a fait un bon tournoi en battant Bonzi et Kwon avant de tomber contre Kokkinakis. Je pense que Gaël aura du mal à démarrer. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le fait qu’il remporte la première manche 7-6, 7-5 ou 6-4 avant de gagner la rencontre pour presque tripler la mise !

