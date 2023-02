PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 février – Coupe Davis

Mon pronostic : Fucsovics bat Humbert en trois manches (3.75)

Pour cette deuxième rencontre de la journée dans ce duel entre la Hongrie et la France, je pense que les Hongrois vont prendre un point. Marton Fucsovics est un bon joueur, installé dans le top 100 depuis bien longtemps et arrive en confiance. Il a remporté un Challenger à Canberra au tout début du mois de janvier avant d’atteindre le 3e tour à l’Open d’Australie en sortant Coria et Harris pour ensuite s’incliner en cinq sets face à Sinner. Ugo Humbert a également remporté deux rencontres à Melbourne en battant Gasquet puis Kudla. Il est tombé logiquement contre Holger Rune. Cependant, l’actuel 86e mondial va devoir faire face à une salle très chaude en Hongrie pour sa toute première sélection. Je pense tout de même qu’il pourra prendre un set mais je le vois s’incliner pour une cote de 3.75 !

