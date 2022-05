PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 3 mai – ATP Madrid

Mon pronostic : Djokovic bat Monfils et plus de 21,5 jeux (2.35)

C’est un duel vraiment difficile à pronostiquer. Novak Djokovic n’a toujours pas retrouvé sa forme optimale. Malgré un beau parcours chez lui, à Belgrade, le Serbe est finalement apparu émoussé en finale face Andrey Rublev pour finalement s’incliner suite à un cinglant 0-6 dans le troisième set. On peut alors imaginer qu’il y a quelque chose à faire pour Gaël Monfils. Il est néanmoins très compliqué de se faire un avis sur sa victoire au tour précédent face à un Carlos Gimeno Valero qui n’était absolument pas prêt. N’ayant toujours pas battu Djokovic sur le circuit ATP en dix-sept confrontations, ce match ressemble bien évidemment à une mission impossible pour le Français. Il a toutefois déjà battu un numéro un mondial cette année, en s’offrant Daniil Medvedev à Indian Wells au mois de mars. Je vois donc une rencontre serrée et miserais sur la victoire du Serbe avec plus de 21,5 jeux. Un pari coté à 2.35.

