PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 mai – ATP

Mon pronostic : Alcaraz bat Khachanov et plus de 19,5 jeux dans le match (2.00)

Carlos Alcaraz semble impossible à battre. L’Espagnol est toujours plus impressionnant au fur et à mesure des rencontres, comme en témoigne sa victoire expéditive contre Alexander Zverev (6-1 / 6-2 en seulement 1h23 de jeu). A Madrid, il n’y a que Ruusuvuori qui est parvenu à le faire douter. Et ça tombe bien car Karen Khachanov a un style de jeu similaire au Finlandais. S’il a souvent fait preuve d’inconstance, il enchaîne les belles performances depuis sa demi-finale à l’US Open, début septembre. La cadence de son jeu et la puissance de ses coups auront de quoi embêter la machine Alcaraz. Le numéro 2 mondial reste évidemment supérieur et devrait finir par s’imposer. Mais une rencontre à rallonge n’est certainement pas à exclure !

