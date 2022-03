PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 mars – WTA Lyon

Mon pronostic : Garcia s’impose en deux sets face à Trevisan (1.76)

Caroline Garcia peut faire quelque chose dans ce tournoi ! Dernière joueuse française à Lyon, elle aura l’entier appui du public dès lors qu’elle arrivera sur le court. La 74e au classement WTA a réalisé une très belle performance en s’imposant face à Camila Giorgi, tête de série numéro 1 de la compétition, au tour précédent. En ajoutant ses victoires contre Simona Halep à Doha et Elena Rybakina à Sidney, Caroline prouve qu’elle peut battre n’importe quelle adversaire quand elle est en pleine forme. En face, Trevisan ne devrait pas l’inquiéter. Si l’Italienne a réalisé de belles performances dans des tournois plus modestes, elle n’y a pas affronté d’adversaire réellement supérieure. Son manque de puissance et de dynamisme dans le jeu sera un handicap pour elle dans un tel duel. Je vous propose donc de miser sur un succès de Garcia en deux sets. Un pari coté à 1.76.

