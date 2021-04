PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 30 avril ATP Estoril

Mon pronostic : Davidovich s'impose en trois sets contre Moutet (3.35)

Match très compliqué à appréhender aujourd’hui pour Ugo Humbert. Le Français est opposé à Alejandro Davidovich Fokina, qui enchaîne les bonnes performances en ce moment. Très impressionnant sur terre, l’Espagnol a démontré tout son talent lors du tournoi de Monte-Carlo où il a éliminé Matteo Berrettini avant d’abandonner en quart de finale contre Stefanos Tsitsipas, malgré un premier set très disputé contre le Grec. Le natif de Malaga a donc tout pour briller cet après-midi. Son coup droit est salvateur et il n’hésite pas à monter au filet quand le jeu le permet. C’est pourquoi Ugo risque d’être déstabilisé à plusieurs reprises s’il ne réalise pas un très grand match. Je pense qu’il en est capable et que ce ne sera pas une promenade pour Davidovich non plus. Je vous conseille donc de parier sur une victoire d’Alejandro Davidovich Fokina en trois sets (3.35)