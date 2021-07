PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 30 juillet - ATP Kitzbühel

Mon pronostic : Arthur Rinderknech bat Casper Ruud (2.45) !

Pour sa première demi-finale sur le circuit, Arthur Rinderknech est opposé à un cador de la terre battue : Casper Ruud, l'un des meilleurs joueurs du monde sur cette surface, qui vient de remporter ses deux derniers tournois à Bastad et Gstaad ! Ce sera sûrement le match de trop pour le Norvégien qui m'a paru très fatigué lors de son quart de finale en Autriche contre Mikael Ymer (il vient d'enchaîner 10 matches en 12 jours...). Le Français est en plus sur une dynamique incroyable, après avoir déjà atteint les quarts de finale en Suisse en écartant le 16e mondial Roberto Bautista, le Varois a intégré le top 100 du classement ATP et vise maintenant le top 50 ! Je vous donc propose de parier sur la victoire d'Arthur Rinderknech face à Casper Ruud (2.45) !

Pariez sur C. Ruud - A. Rinderknech ici !