PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 30 juillet - Finale ATP Umag

Mon pronostic : Popyrin bat Wawrinka (2.65)

Stan Wawrinka retrouve une seconde jeunesse. Comme en 2006, le Suisse s'est hissé en finale à Umag. Il y a dix-sept ans, il y avait remporté le premier tournoi ATP de sa longue carrière en battant notamment Juan-Martin Del Potro ou en profitant de l'abandon de Novak Djokovic. Cette année, en Croatie, il n'a pas laissé une seule manche en venant à bout de Misolic, Coria, Carballes Baena puis Sonego. Il est largement favori de cette finale mais je pense que l'on doit se méfier. D'une part, il est compliqué pour Stan de renouveler ses efforts, lui qui a 38 ans. D'autre part, Alexei Popyrin est un très bon joueur, très accrocheur et même s'il n'a pas battu des cadors à Umag (Bonzi, Ofner, Prizmic et Arnaldi), il est capable de résister à la puissance d'un joueur comme Wawrinka. A Rome, il avait très bien joué en se hissant jusqu'en huitièmes de finale. Il avait perdu en trois manches face à Holger Rune. Je crois qu'il y a un coup à tenter pour cette finale et je vous propose de jouer la victoire de l'Australien pour une cote magnifique de 2.65 !

