PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 31 août – US Open

Mon pronostic : cinq sets entre Monfils et Rublev (3.00)

Le spectacle sera garanti en fin d’après-midi, heure locale, entre ces deux joueurs. Monfils est un peu chez lui à Flushing Meadows. Le showman qui est en lui peut pleinement s’exprimer ici et le public le lui rend bien. Mal embarqué face à Taro Daniel, le Parisien a su ne pas perdre sa concentration et garder son calme pour renverser la situation et s’imposer en quatre sets. Cette fois le niveau va s’élever avec ce duel contre Andrey Rublev. Le 8e mondial n’évolue tout de même pas à son niveau en ce moment. Sa victoire contre Cazaux lui a fait du bien après deux éliminations au premier tour à Toronto face à McDonald et à Cincinnati contre Ruusuvuori. Il n’est donc pas totalement en confiance et c’est pour cela que je pense que Gaël va lui poser des problèmes. Je vous propose de parier sur le cinq sets sans donner de vainqueur pour tripler la mise !

