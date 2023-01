PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 31 janvier - WTA Lyon

Mon pronostic : C. Garcia élimine T. Martincova, plus de 20 jeux dans le match (2.30) !

Caro est très attendue cette semaine à Lyon ! C'est son tournoi, chez elle, et pour l'instant elle n'est jamais parvenue à soulver le trophée. Garcia, cinquième mondiale, veut vite se remettre de la désillusion de l'Open d'Australie (éliminée en huitièmes de finale par Magda Linette) et elle va affronter une joueuse qui n'a gagné que deux matches depuis le début de l'année. La Française ne mène que (3-2) dans les confrontations ce qui prouve qu'il ne faut pas sous-estimer la Tchèque. Je mise sur un succès de Caroline et j'y ajoute au moins 21 jeux dans la partie pour doubler ma mise (2.30) !

