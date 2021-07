PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 31 juillet Jeux Olympiques - Finale féminine

Mon pronostic : B. Bencic bat M. Vondrousova (2.20) !

Un air de revanche. Après avoir déclaré forfait à Rio en raison d'une blessure, Belinda Bencic croque à pleines dents ces jeux olympiques de Tokyo. La Suicesse, qui a un jeu agréable et admirable depuis le début de la compétition, est en état de grâce et se retrouve en finale après avoir notamment éliminé deux joueuses du top 20 mondial : Anastasia Pavlyuchenkova en quart puis Elena Rybakyna en demi-finale. Vainqueure de ses trois derniers matches en trois manches, Bencic a montré une force de caractère très intéressante qui pourrait être déterminante face à la Tchèque Markéta Vondrousova, qui a un jeu plus classique. C'est pourquoi je vous propose de parier sur la victoire de Belinda Bencic en finale face à Markéta Vandrousova (2.20) pour une médaille d'or olympique.

Pariez sur E. Rybakina - B. Bencic ici !