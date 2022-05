PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 31 mai – ATP Roland Garros ¼ de finale

Mon pronostic : Djokovic bat Nadal (1.43)

Ce duel entre ces deux monstres me parait déséquilibré. En effet, il existe plusieurs inconnus sur l’état physique de Rafael Nadal. Alors qu’il avait déjà craqué sur cet aspect l’année dernière, son match face à Felix Auger-Aliassime au tour précédent de nouveau sonné l'alerte. S’il s’est finalement imposé, je ne le vois pas tenir la cadence infernale que risque de lui imposer Novak Djokovic. D’autant plus que le Serbe est avantagé par la programmation de cette confrontation en night session. Impressionnant depuis le début du tournoi, il prouve qu’il a retrouvé toutes ses capacités pour aller jusqu’au bout. Le leader du classement ATP reste surtout sur une victoire face à l’Espagnol en demi-finale à Paris, en 2021, dans un contexte assez similaire et a donc l’avantage psychologique. Je miserais donc sur sa qualification. Un pari coté à 1.43. Si vous voulez faire gonfler cette cote, vous pouvez y ajouter un scénario :

Djokovic gagne le premier set et s’impose (1.70)

Djokovic gagne et plus de 33,5 jeux dans le match (2.05)

Djokovic gagne en trois sets (2.70)

