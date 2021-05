PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 31 mai Roland-Garros

Mon pronostic : A. Cazaux bat K. Majchrzak (2.55) !

Pour sa première participation à Roland-Garros, Arthur Cazaux a bénéficié d'un tirage plutôt clément au premier tour. Le jeune français de 18 ans est en effet opposé au 126e joueur mondial Kamil Majchrzak, un joueur de 25 ans peu connu du circuit et plutôt habitué aux Challengers. Le Polonais est tout de même favori mais Arthur a largement les armes pour pouvoir créer le surprise en se hissant au deuxième tour Porte d'Auteuil. Le Montpelliérain a d'ailleurs remporté deux matches intéressants dernièrement : à Genève contre son compatriote Adrian Mannarino et à Madrid face à l'Américain Sebastian Korda. Porté par son public et avec des conditions de jeu exceptionnelles (24 degrés prévus à Paris ce lundi), je crois réellement en la victoire d'Arthur Cazaux contre Kamil Majchrzak et c'est ce que je vous conseille de parier (2.55) ! Pour les plus joueurs, je vous propose d'aller sur la victoire du tricolore en trois manches (5.50), comme l’a fait Enzo Couacaud hier ! Attention, si vous pariez en live sur ce match, ne pariez pas sur la victoire du Français si le match s'éternise ou si ce dernier a concédé le premier set. Bonne chance !

Pariez sur K. Majchrzak - A. Cazaux ici !