PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 31 mai Roland-Garros

Mon pronostic : A. Rinderknech s'impose face à M. Cilic (2.20) !

Arthur Rinderknech entame l'édition de Roland-Garros 2021 dans une très grande forme. Le Français de 25 ans a en effet réalisé un très bon tournoi à Lyon la semaine passée en éliminant notamment l'Italien Jannik Sinner ! Devant un public totalement acquis et avec des conditions de jeu très bonnes, il n'est pas impossible de voir quelques belles surprises côté tricolore ce lundi et la victoire de Rinderknech pourrait en faire partie ! Son adversaire croate est un joueur expérimenté mais peu régulier ces derniers temps, notamment sur terre où des éliminations dès le premier tour contre un David Goffin loin de son meilleur niveau à Monte-Carlo et face au Suisse Dominic Stricker à Genève sont à noter. Je vous propose donc d'aller sur la victoire surprise d'Arthur Rinderknech face à Marin Cilic (2.20) !

