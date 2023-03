PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 31 mars – ATP Miami

Mon pronostic : Alcaraz bat Sinner en trois manches (3.35)

Après leur demi-finale à Indian Wells, Alcaraz et Sinner se retrouvent à nouveau pour une place en finale ici à Miami. L’Espagnol, vainqueur en deux manches il y a deux semaines, est logiquement favori pour ce duel mais ce ne sera pas si facile. Sinner progresse de tournoi en tournoi et il n’était pas passé si loin de prendre la première manche en Californie. L’Italien a été impressionnant contre Djere, Dimitrov, Rublev et Ruusuvuori. Je pense qu’il va prendre un set à Alcaraz même si je vois ce dernier s’imposer. Il sait tout faire, c’est un génie du tennis. Un pari qui est très bien coté à 3.35 !

