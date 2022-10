PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 31 octobre – Masters 1000 Paris

Mon pronostic : Murray bat Simon en trois manches (3.55)

C’est la « der » pour Gilles Simon. Le Niçois joue le dernier tournoi de sa longue carrière et est opposé à un adversaire qu’il connaît bien : Andy Murray. Leur premier duel a eu lieu en 2007 à Rome. « Gilou » l’avait emporté en trois manches pour signer une de ces deux victoires face à l’Ecossais en dix-huit confrontations. Invité pour cette édition 2022, Simon me semble très stressé de fouler pour la dernière fois un court en professionnel. Malade et touché au dos à Brest, il avait dû déclarer forfait avant son quart de finale contre Barrère. Malgré tout, à Roland Garros il nous a prouvé qu’il était capable de battre de très bons joueurs. Carreno-Busta, pourtant coté à 1.01 à l’époque, en avait fait les frais avant que Gilles n’enchaîne contre Johnson puis tombe contre Cilic. Je pense que cela pourrait se jouer en trois manches. Le soutien du public va être énorme, le stade bondé, je pense tout de même que Murray va s’imposer mais on va assister à un grand spectacle (3.55).

