PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 février – ATP Montpellier

Mon pronostic : Gasquet bat Ymer (2.35)

Richard Gasquet aime ce tournoi ! Il a déjoué les pronostics en s’imposant hier face à Kwon. Malgré son statut d’outsider, le Biterrois a battu en deux manches le 55e mondial. Une nouvelle fois, il n’est pas favori contre Ymer qui l’a battu lors de leur unique confrontation, en 2020 à Marseille. Le Suédois vient d’éliminer un Gaël Monfils très fatigué après son Open d’Australie et sa dose de vaccin. Le Parisien n’a jamais été en mesure de rivaliser. Je pense qu’il y a un coup à tenter pour ce duel. Richard a un talent monstrueux, on le sait. Avec son expérience, il est capable de gérer ses moments et est tactiquement très fort. Gasquet aura en plus le soutien de son public, lui qui a déjà remporté trois fois ce tournoi. Je joue donc la grosse cote avec la victoire du français (2.35) !

Pariez sur Ymer – Gasquet ici !