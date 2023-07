PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 4 juillet - Wimbledon ATP

Mon pronostic : Arthur Rinderknech bat Alexandre Muller en 3 sets (2.15)

Selon moi, il n'y aura pas photo sur cette rencontre. Arthur Rinderknech joue très bien sur herbe, même s'il manque de régularité. Il faut dire que cette surface avantage parfaitement la puissance de ses coups et notamment de son service. Si ses premières balles passent, je ne vois pas comment Alexandre Muller peut s'en sortir. D'autant plus que le joueur de 26 ans a fait le choix de se passer d'une préparation sur herbe, privilégiant les Challengers sur terre battue. En s'imposant à Parme, il s'est assuré les points nécessaires pour être dans le tableau principal de l'US Open. Mails il ne devrait pas faire long feux à Wimbledon et risque de s'incliner sans aller chercher le moindre set. Rinderknech va faire le travail.

