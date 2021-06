PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 juin ATP – Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Tsitsipas en trois sets face à Isner (1.88)

Premier gros test pour Stefanos Tsitsipas. Le Grec doit se rassurer après un deuxième match compliqué malgré le score. Le numéro 5 mondial n’a pas été franchement solide sur sa mise en jeu avec beaucoup de breaks concédés. S’il n’est pas meilleur au service, cela risque d’être compliqué pour revenir sur Isner. Le géant américain est peut-être le meilleur serveur du circuit. Il l’a démontré lors de ses deux précédents matches face à Querrey et Krajinovic. Je pense quand même que Tsitsipas va s’imposer. Il est meilleur sur terre battue et les conditions de jeu seront moins rapides aujourd’hui et devraient le favoriser. Je vois une rencontre en trois manches pour une cote de 1.88 !

