PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 juin ATP – Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Collins face à Williams (2.20) !

Serena Williams a eu du mal lors ses deux premiers matches face à Begu et Buzarnescu. A 40 ans, Serena est toujours parmi les meilleures mondiales mais on sait qu'elle n'aime pas la terre battue. Elle ne sait absolument pas se déplacer sur cette surface et cela va se payer. Collins est une joueuse libérée maintenant. Handicapée par une maldie, elle est passée sur la table d'opération pour régler ces soucis et stopper les douleurs. Cela a fonctionné et l'Américaine est revenue à un gros niveau. Je pense qu'elle est largement en capacité de poser problème à Williams. Elle a un jeu très agréable à regarder et a la possibilité de varier pour forcer Serena à bouger. C'est pourquoi je vous propose la victoire de Collins pour une cote de 2.20 !

