PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 juin – Finale Dames Roland Garros

Mon pronostic : Swiatek bat Gauff en trois sets (4.30)

Je m’attends à une belle finale aujourd’hui. Alors oui le tableau féminin ne nous a proposé un beau spectacle jusqu’à maintenant mais ce duel est très intéressant. La jeune génération est au pouvoir avec une Swiatek qui a 21 ans et Gauff qui en a 18 ! La clé de cette rencontre est dans la gestion des émotions de la Polonaise. A Rome, sur la balle du titre, elle s’était effondrée en pleurs sur le court et cela m’in quiète un peu. Je pense qu’elle devra faire face à la tension et l’émotion. Il y a deux ans, l’insouciance de la jeunesse avait fait que Swiatek s’était montré sereine même durant la finale en ne faisant pas de détail contre Pegula. Cette fois son statut de favorite changera la donne et je pense qu’elle aura du mal à démarrer. C’est pourquoi je jouerais la victoire de la Polonaise en trois manches (4.30) !

