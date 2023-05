PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 mai – WTA 1000 Madrid

Mon pronostic : Sabalenka bat Sakkari en trois manches (3.65)

Très belle demi-finale à suivre entre Maria Sakkari et Aryna Sabalenka. La Grecque a bien réagi face à Begu après avoir perdu le premier set au tie-break. 9e à la WTA, Sakkari n’a pas encore gagné de titres cette saison et contrairement à son adversaire du jour, elle n’a pas passé de cap. Sabalenka, en gagnant l’Open d’Australie, a vu changer sa carrière. Elle n’a pas plus peur de jouer des matches couperets. On la sent plus solide qu’avant et elle aussi a été en réaction lors de son quart de finale en remontant une manche à Sherif. Je pense qu’elle va s’imposer aujourd’hui mais attention, la Grecque est ultrasolide et j’imagine bien une rencontre en trois sets.

Pariez sur Sakkari – Sabalenka ici !