PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 4 mai WTA Madrid

K. Muchova bat M. Sakkari (2.35) !

Match très intéressant à suivre mais plutôt compliqué à parier entre Maria Sakkari et Karolina Muchova à Madrid. La grecque est très impressionnante physiquement et devrait poser des problèmes à son adversaire, surtout si le match va en trois sets. C’est une vraie essoreuse ! Malgré tout, et même si elle n’a pas beaucoup joué ces derniers temps, la Tchèque est une joueuse plus complète, en témoigne sa performance de haute volée au tour précédent contre Naomi Osaka (victoire en trois sets), où son jeu fut très varié, alternant les slices, coups droits dont beaucoup de balles basses. On se souvient aussi de son très beau parcours à l’Open d’Australie, où elle a éliminé tour à tour Elise Mertens et Ashleigh Barty devant son public. Je pense qu’il y a un coup à faire et je vous propose de jouer la victoire de Karolina Muchova contre Maria Sakkari (2.35)

