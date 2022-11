PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 novembre – ATP Paris-Bercy

Mon pronostic : Rune bat Alcaraz (2.80)

Holger Rune ne cesse de m’impressionner. Le jeune danois fait preuve d’une véritable force de caractère sur les courts et se montre toujours plus solide. Très fort en indoor, il a déjà eu les scalps de Wawrinka, Hurkacz et Rublev à Bercy. Et je pense qu’il a son mot à dire contre un Carlos Alcaraz diminué physiquement. Touché au genou, l’Espagnol est également moins à l’aise sous un toit. Il va évidemment vouloir conserver sa place de numéro 1 mondial à la fin de l’année et fera tout pour aller le plus loin possible dans ce tournoi. Mais entre la douleur et ses difficultés au second service, je le vois craquer face à la fougue de Rune. Je pense donc que le Danois va de nouveau réaliser l’exploit de s’imposer malgré son statut d’outsider.

