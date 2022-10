PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 4 octobre – ATP Tokyo

Mon pronostic : Nishioka bat Kecmanovic (1.90)

C’est un duel qui s'annonce particulièrement serré à Tokyo. Après un léger passage à vide en août, Yoshihito Nishioka a retrouvé une belle forme en s’imposant avec la manière à Séoul. Le Japonais avait pourtant hérité d’un tableau compliqué mais il a su aller au bout du tournoi, en battant notamment Evans, Ruud et Shapovalov. Ces succès pourraient ainsi lui donner des ailes pour la suite des événements. De son côté, Miomir Kecmanovic est en grande difficulté depuis cinq mois. Le Serbe a perdu sept de dix derniers matches et n’a plus enchaîné trois victoires consécutives depuis fin avril. Une spirale très inquiétante qui risque de se prolonger contre un adversaire en confiance, qui est une véritable machine à renvoyer les coups, tout en faisant très peu de fautes. Je vois donc Nishioka l’emporter cette nuit.

Pariez sur Kecmanovic – Nishioka ici !