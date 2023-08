PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 août – ATP Washington

Mon pronostic : Fritz bat Murray et plus de 20,5 jeux (1.96)

Vainqueur du tournoi d’Atlanta, Taylor Fritz a bien enchainer à Washington en battant Svajda. Tout n’a pas été parfait pour le 9e mondial et c’est pour cela que je pense qu’Andy Murray va lui poser des problèmes. On connaît tout le talent de l’Ecossais et sa résilience. Le 44e à l’ATP vient de sortir Nakashima pour son entrée en lice ici à Washington. Une bonne performance pour Murray qui s’est remis psychologiquement de sa défaite en cinq manches contre Tsitsipas à Wimbledon. Même si je ne le vois pas décrocher une victoire aujourd’hui, je miserais tout de même sur une rencontre accrochée. Je vous conseille le succès de Fritz avec au moins 20,5 jeux pour presque doubler la mise !

Pariez sur Fritz – Murray ici !